G7 выделит Украине кредит на 50 миллиардов долларов: его будут платить из денег России

Страны "Большой семерки" впоследствии достигнут соглашения о предоставлении Украине кредита на сумму в 50 миллиардов долларов. Его обеспечат арестованными российскими активами.

Собственно, само соглашение могут заключить уже до октября. Об этом, как передает Reuters, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Украине "Большая семерка" даст кредит на 50 миллиардов долларов

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи G20 министров финансов и руководителей центральных банков в Рио-де-Жанейро, Джентилони сказал, что был достигнут значительный прогресс в технических и юридических аспектах кредита, согласованного в июне.

Я думаю, что мы достигаем очень хорошего прогресса в техническом, но также и в политическом плане. Мы только вчера провели встречу по этому чрезвычайному займу для Украины,

– сказал он.

Министр уверен, что правительства смогут ввести это до октября.

Кредит в размере 50 миллиардов долларов будет обслуживаться за счет доходов, полученных от активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов.

Отмечается, что большинство замороженных денег, около 210 миллиардов евро (228 миллиардов долларов), в Европе. Около 10 миллиардов долларов в Соединенных Штатах, 10 миллиардов в Великобритании и около 30 миллиардов в Японии.

Поэтому, это означает, что основная часть денег для обслуживания займа будет поступать от активов, замороженных ЕС, который каждые шесть месяцев продолжает свое решение о санкциях против России, включая замораживание активов.

В Reuters пишут, что необходимость частого обновления санкций вызвала беспокойство в Соединенных Штатах как фактор риска для стабильности потока доходов для обеспечения предложенного займа.