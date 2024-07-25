Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, заметив, что все разговоры о том, что война якобы положительно влияет на экономику являются ложными. Проблемы накапливаются и переходят в серьезный кризис.

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В чем главная проблема России

Война против Украины уже сказалась на жизни россиян и со временем будет иметь еще худшие последствия. Больше всего проблема в том, что полностью разрушаются институты.

Происходит поглощение компаний, к тому же очень крупных. В частности говорится о компании Wildberries. Соглашение о ее поглощении другой компанией утвердили в российском правительстве. Но оказалось, что человек, который имел 1% в Wildberries недоволен тем, что произошло.

Он пошел к Рамзану Кадырову. Так делали в 90-ых годах, когда были проблемы, то все шли к бандитам. Кадыров обещал помочь и делегировал своего брата, чтобы он разобрался в ситуации и остановил эту сделку,

– сказал Максим Блант.

Так сошлись две сферы влияния – путинская и кадыровская. Они начали спорить. Тогда Дмитрий Песков взялся оправдываться якобы Владимир Путин ничего не знал о сделке.

В таких реалиях сегодня живет Россия. Если с кризисом можно разобраться через несколько лет, то изменить сознание людей, которые привыкнут, что дела можно решить любыми методами, уже не исправишь.

Исчезает надежда на то, что когда-то в России вырастет поколение, которое сможет жить по правилам цивилизованного мира,

– добавил экономист.