Льготы продлили: Украина будет транспортировать газ из Греции со скидкой
- Молдова продлила льготы на транзит газа в Украину через Трансбалканский коридор до апреля 2026 года.
- Инициатива предусматривает 50% скидку на тарифы для SRL "Vestmoldtransgaz" в точках межсоединения Каушень и Гребеники.
С недавних пор газ в Украину поступает через Трансбалканский коридор. Это происходит на льготных условиях, которые 24 октября продлили.
Что известно о льготах на транзит газа?
На днях Молдова продлили льготы на транзит газа в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ANRE.
24 октября были одобрены изменения в решение по Трансбалканскому трубопроводу, учитывая совместную инициативу, поданную операторами газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину.
Изменения предусматривают продление льготных условий на период 6 месяцев (до апреля 2026 года), применение 50% скидки на тарифы на транспортировку для SRL "Vestmoldtransgaz" в точках межсоединения Каушень и Гребеники.
В долгосрочной перспективе ожидается увеличение объемов транспортируемого газа и, как следствие, снижение соответствующих тарифов для пользователей газотранспортной системы.
Обратите внимание! Трансбалканский коридор – это бывший маршрут поставки российского газа на Балканы через Украину, Молдову и Румынию. Он потерял актуальность после запуска россиянами "Турецкого потока" в 2020 году. В последние годы труба не использовалась.
Что известно о ситуации с газом в Украине?
Украина ищет 2 миллиарда евро для импорта газа из-за осложнений отопительного сезона от российских атак. Средства планируют привлечь через внутренние резервы и помощь партнеров, включая гранты от Норвегии и Германии.
Украина временно потеряла собственную добычу газа из-за российских обстрелов, что усиливает зависимость от импорта. Развитие альтернатив газу, таких как биотопливо и тепловые помпы, может уменьшить эту зависимость в будущем.
Украина заполнила свои газовые хранилища на 99,5%, что позволит обеспечить потребление в отопительный сезон. Украина договорилась об импорте газа из США, Словакии, Греции, Норвегии, и ведет переговоры с Азербайджаном.