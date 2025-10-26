Пільги продовжили: Україна транспортуватиме газ із Греції зі знижкою

Віднедавна газ в Україну надходить через Трансбалканський коридор. Це відбувається на пільгових умовах, які 24 жовтня продовжили.

Що відомо про пільги на транзит газу?

Днями Молдова продовжили пільги на транзит газу до України, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ANRE.

24 жовтня були схвалені зміни до рішення щодо Трансбалканського трубопроводу, враховуючи спільну ініціативу, подану операторами газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України.

Зміни передбачають продовження пільгових умов на період 6 місяців (до квітня 2026 року), застосування 50% знижки на тарифи на транспортування для SRL "Vestmoldtransgaz" у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники.

У довгостроковій перспективі очікується збільшення обсягів транспортованого газу та, як наслідок, зниження відповідних тарифів для користувачів газотранспортної системи.

Зауважте! Трансбалканський коридор – це колишній маршрут постачання російського газу на Балкани через Україну, Молдову та Румунію. Він втратив актуальність після запуску росіянами "Турецького потоку" у 2020 році. В останні роки труба не використовувалася.

Що відомо про ситуацію з газом в Україні?