Газ на зиму: Украина готовит долгосрочные контракты с Азербайджаном

Энергетическая безопасность страны зимой напрямую зависит от надежных партнеров и новых логистических маршрутов. Правительство уже готовит масштабные соглашения, которые должны обеспечить стабильное тепло в домах украинцев.

Что известно о новых газовых соглашениях и как это повлияет на энергосистему и кошельки украинцев

Киев и Баку выходят на новый уровень энергетического сотрудничества, обсуждая регулярные коммерческие поставки голубого топлива. Речь идет о заключении долгосрочных контрактов между украинским "Нафтогазом" и азербайджанской компанией SOCAR, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Стабильные поставки газа из Каспийского региона означают, что у Украины будет достаточно ресурсов для прохождения самых сложных зимних месяцев без риска дефицита. Кроме того, правительство предлагает иностранным партнерам хранить их газ в украинских подземных хранилищах. Это не только принесет дополнительный доход государству, но и укрепит общую безопасность инфраструктуры, ведь наличие европейского и азербайджанского газа в наших ПХГ является своеобразным "щитом" от вражеских атак.

Что еще охватит сотрудничество с Баку

Помимо энергетики, стороны договорились о совместной работе над резервами оборудования и логистикой его доставки.

По итогам заседания комиссии был утвержден совместный План действий и достигнута договоренность о проведении следующей встречи в Баку,

– отметил Шмыгаль.

Азербайджанские компании также планируют присоединиться к восстановлению критически важной инфраструктуры и социальных объектов, что ускорит восстановление украинских городов.

Напомним, что поиск альтернативных источников энергоносителей стал критически важным после полномасштабного вторжения и курса на полный отказ от российского газа в Европе. Еще в прошлом году "Нафтогаз" и SOCAR осуществили первые пробные поставки азербайджанского газа в Украину. Этот успешный опыт позволил перейти от разовых закупок к подготовке полноценных долгосрочных контрактов, которые окончательно закрепят энергетическую независимость нашего государства.