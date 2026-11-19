Европа может получить еще одного крупного поставщика газа, который поможет снизить зависимость от импорта СПГ из США и других стран. Румыния готовится начать масштабную добычу в Черном море.

Какой новый проект реализует Румыния

Речь идет о месторождении Neptun Deep, добычу на котором планируют начать в 2027 году. По оценке S&P Global Energy, благодаря этому проекту Румыния сможет увеличить экспорт газа, а европейским странам, в частности Украине, будет проще его получать, пишет Reuters.

Запасы Neptun Deep в Черном море оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров газа. После запуска месторождения добыча в Румынии должна удвоиться. Это может сделать страну одним из крупнейших производителей газа в Евросоюзе.

Проект совместно разрабатывают австрийская компания OMV Petrom и румынская государственная компания Romgaz:

Часть газа Romgaz планирует использовать внутри страны – для электростанций и производства удобрений.

OMV Petrom уже имеет контракты на поставку газа в Германию и Молдову.

В то же время интерес к румынскому ресурсу проявляют и другие европейские страны.

Кому достанется румынский газ

Новые объемы румынского газа могут изменить маршруты поставок в страны Центральной и Восточной Европы.

Сейчас часть сжиженного природного газа из США и других стран поступает через Грецию, а затем по трубопроводам направляется на север. Этот маршрут называют "Вертикальным газовым коридором".

Однако транспортировка через несколько стран увеличивает общую стоимость поставок.

Дополнительные объемы газа из Румынии могут снизить потребность в транспортировке части СПГ на север через Грецию и "Вертикальный газовый коридор", где совокупные затраты на транспортировку высоки,

– пояснили в S&P Global Energy.

Таким образом, если Румыния начнет поставлять больше газа, европейским покупателям не придется полагаться исключительно на СПГ, доставляемый по морю. Это также означает потенциальное удешевление газа для потребителей в Центральной и Восточной Европе.

В Еврокомиссии ожидают, что запуск Neptun Deep поможет Румынии ускорить экономический рост в следующем году и сократить внешний дефицит.

Обратите внимание! "Neptun Deep" также важен для Европы, поскольку создает альтернативу российскому газу. Однако расположение месторождения в Черном море делает его уязвимым из-за войны России против Украины. Только в августе румынские военные дважды уничтожали беспилотники вблизи месторождения.

Напомним, Венгрия, стремясь уменьшить зависимость от российского газа, уже рассматривает возможность заменить часть поставок из России топливом из Румынии. Будапешт ведет переговоры о поставках газа с месторождения Neptun Deep.