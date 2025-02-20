Хватит ли в Украине газа до конца отопительного сезона

Украина имеет достаточно газа для покрытия потребностей домохозяйств и бюджетных учреждений до конца отопительного сезона. Это стало возможно благодаря комбинации запасов в подземных хранилищах и внутренней добычи.

Есть ли в Украине запас газа

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ситуация с поставками газа в ближайшее время будет оставаться стабильной, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Эспрессо".

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Эксперт выразил обеспокоенность относительно предприятий, которые используют газ как сырье, особенно в химической промышленности.

По его словам, проблемы для этих предприятий могут возникнуть из-за недостаточно внимательного отношения со стороны государственных представителей в наблюдательных советах "Нафтогаза" и других компаний при формировании запасов.

Он также отметил, что в начале отопительного сезона не было осуществлено закупку газа на годовой запас, хотя средства для этого были выделены международными партнерами.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Сейчас большое количество вопросов к руководителям группы "Нафтогаз" относительно того, почему не был выполнен план по накоплению природного газа в подземных газовых хранилищах. И, во-вторых, почему не было закуплено в начале отопительного сезона газ для годового запаса, ведь средства на эту закупку были выделены нашими международными партнерами. Именно поэтому промышленные потребители в Украине могут получить, во-первых, значительно выше цены на газ, а во-вторых, в некоторых случаях даже недополучить газ для собственных нужд.

Омельченко подчеркнул, что эта проблема может усилиться, если холодная погода продлится до конца февраля.