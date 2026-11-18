Подготовка к предстоящим отопительным сезонам выходит на новый уровень. Государство нашло дополнительный способ защитить энергосистему.

Как Украина обеспечит себя топливом

Группа "Нафтогаз" и польский энергетический гигант ORLEN подписали соглашение о поставке трех партий сжиженного природного газа из США, что сообщили в компании.

Это топливо поступит в первом квартале 2027 года, чтобы покрыть пиковые потребности населения и бизнеса во время зимних морозов.

Интересно! Сначала американский СПГ пройдет процесс регазификации на специальном терминале в польском городе Свиноуйсьце. Уже оттуда через польскую газотранспортную систему объемы будут закачиваться непосредственно в украинские трубопроводы и хранилища.

Наше стратегическое партнерство с ORLEN укрепляет энергетическую безопасность Украины. В условиях постоянных российских атак, наряду с защитой и восстановлением объектов, мы работаем над тем, чтобы иметь надежные источники и маршруты поставки газа,

– подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Напомним, что "Нафтогаз" и ORLEN подписали соглашение еще в 2025 году. Речь шла о поставках 300 миллионов кубометров американского сжиженного природного газа в Украину.

В США это сотрудничество назвали выгодным. Это связано, в частности, с замещением российского газа в Европе.