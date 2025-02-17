В Украине может подорожать газ из-за малых запасов в хранилищах

Цены на газ для украинской промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов в подземных хранилищах газа. Рост цен на газ может существенно повлиять на работу металлургических предприятий.

Какова ситуация с газом в стране

Низкий уровень запасов, менее 9%, вместе с военными рисками, дефицитом газа и повышением цен на европейских рынках могут спровоцировать новый кризис. Это может привести к подорожанию газа для промышленности, передает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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Увеличение цен может сказаться на работе "Запорожстали", где расход газа значительно выше, чем на других заводах.

Количество добытого газа в 2024 году выросло до 19,1 миллиарда кубометров, что на 2,3% больше, чем в 2023-м году., Однако, на фоне низкого уровня заполнения подземных хранилищ (всего 8,9%) газа в стране фактически не хватает.

Министр энергетики заявил, что до конца 2025 года Украине необходимо дополнительно 1 миллиард кубометров газа из-за проблем с инфраструктурой и обстрелами.

Заметьте! Для этого НАК "Нафтогаз" уже закупил импортный газ и планирует продолжить покупку до 600 миллионов кубометров газа до конца марта.

Последствия для экономики и промышленности

Эксперты считают, что нехватка газа приведет к переплатам сотен миллионов гривен из-за экстренной покупки импортного газа по высоким ценам.

Также будет ограничена внутренняя газодобыча, поскольку "Нафтогаз" не соглашается покупать газ у отечественных компаний по рыночным ценам, что замедляет развитие отрасли.

В Украине сейчас в ПХГ есть около 2,8 миллиарда кубометров газа, но этого может быть недостаточно для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

На фоне явного падения собственной добычи в случае форс-мажора спасет только импорт. Если в ближайшей перспективе ударят морозы, в течение которых на пике потребления Украина может сжигать до 150 миллионов кубометров в сутки, то может встать вопрос ограничения потребителей – промышленных и коммунальных предприятий, а также уменьшения мощности ТЭЦ,

– отмечают в GMK Center.

К слову! Кроме того, Украине будет сложно заполнить газовые хранилища к новому отопительному сезону 2025/2026 из-за высоких цен на европейском рынке.