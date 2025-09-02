"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири –2". Также страны согласовали строительство транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток".

Что известно о сотрудничестве между Россией и Китаем?

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

По словам Миллера, проект позволит поставлять из России в Китай по 50 миллиардов кубических метров газа в год транзитом через Монголию. Планируется, что в рамках новой договоренности поставки будут осуществляться в течение 30 лет.

Кроме того, стороны договорились об увеличении поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов до 44 миллиардов кубометров в год. Объемы поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут" будут увеличены на 2 миллиардов в год с нынешних 10 миллиардов.

Миллер уточнил, что сейчас расчеты за газ происходят в рублях и юанях – это "50/50". В частности поставки газа в Китай осуществляется с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу – из Западной Сибири.

Месторождения Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири, от границы России и Китая или России и Монголии. Соответственно, транспортные расходы на поставку газа на рынок Китая существенно ниже.

Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические расходы ниже, соответственно, и цена объективно ниже,

– рассказал глава "Газпрома".

Как отмечают российские медиа, поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и CNPC. В 2024 году по магистрали было экспортировано 31,12 миллиарда кубических метров газа.

Обратите внимание! В прошлом году в Financial Times сообщили, что переговоры России и Китая по строительству газопровода зашли в тупик из-за того, что Пекин требует поставлять ему газ по внутрироссийским ценам, что является крайне невыгодным для России.

Что еще известно о переговорах между Россией и Китаем?

В мае текущего года Москва и Пекин возобновили переговоры о строительства газопровода "Сила Сибири – 2".

В частности конфликт на Ближнем Востоке стимулировал заключение газового соглашения. Дело в том, что с резким ростом напряженности на Ближнем Востоке Китаю выгодно увеличивать поставки с севера. Подобное соглашение способно гарантировать Китаю бесперебойные поставки энергоносителей.