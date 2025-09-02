"Газпром" і Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) підписали меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Також країни погодили будівництво транзитного газопроводу через Монголію "Союз — Схід".

Що відомо про співпрацю між Росією та Китаєм?

Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

За словами Міллера, проєкт дозволить постачати з Росії до Китаю по 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік транзитом через Монголію. Планується, що в межах нової домовленості постачання здійснюватимуться протягом 30 років.

Крім того, сторони домовилися про збільшення постачань газу по газопроводу "Сила Сибіру" з 38 мільярдів до 44 мільярдів кубометрів на рік. Обсяги постачання газу за проєктом "Далекосхідний маршрут" буде збільшено на 2 мільярдів на рік з нинішніх 10 мільярдів.

Міллер уточнив, що наразі розрахунки за газ відбуваються в рублях і юанях – це "50/50". Зокрема постачання газу до Китаю здійснюється з родовищ у Східному Сибіру, а до Європи – із Західного Сибіру.

Родовища Західного Сибіру розташовані значно далі, ніж родовища Східного Сибіру, від кордону Росії та Китаю чи Росії та Монголії. Відповідно, транспортні витрати на постачання газу на ринок Китаю суттєво нижчі.

Тому об’єктивно китайський ринок розташований ближче, логістичні витрати нижчі, відповідно, і ціна об’єктивно нижча,

– розповів голова "Газпрому".

Як зазначають російські медіа, постачання російського газу до Китаю по газопроводу "Сила Сибіру" почалися у 2019 році в межах довгострокового договору між "Газпромом" і CNPC. У 2024 році магістраллю було експортовано 31,12 мільярда кубічних метрів газу.

Зверніть увагу! Минулого року у Financial Times повідомили, що переговори Росії та Китаю щодо будівництва газопроводу зайшли в глухий кут через те, що Пекін вимагає постачати йому газ за внутрішньоросійськими цінами, що є вкрай невигідним для Росії.

Що ще відомо про перемовини між Росією та Китаєм?

У травні поточного року Москва та Пекін поновили перемовини щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2".

Зокрема конфлікт на Близькому сході стимулював укладення газової угоди. Річ у тім, що зі різким зростанням напруженості на Близькому Сході Китаю вигідно збільшувати поставки з півночі. Подібна угода здатна гарантувати Китаю безперебійне постачання енергоносіїв.