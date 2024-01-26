Новая газовая скважина: насколько возрастут объемы добытого сырья

В Украине продолжают открывать новые газовые скважины. Это важные шаги для дальнейшей энергонезависимости.

Какие перспективы новой скважины

26 января состоялся официальный запуск новой разведывательной скважины предприятием "Укргаздобыча". Ожидаемые объемы добычи – 250 тысяч кубометров газа в сутки.

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На этом месторождении это уже 10 скважина. При этом все они показывают высокие объемы добычи, сообщает исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Олег Толмачев Исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" По этому месторождению у нас есть хорошие данные 3D-сейсмических исследований, которые позволяют определять оптимальные точки для бурения. 10 разведывательных скважин дополнили картину геологической информации, и уже в текущем году мы планируем начать эксплуатационное бурение.

Открытая скважина имеет проектную глубину 3 950 метров. Ее бурение производили специалисты "Укрбургаз".

Будут ли открывать новые скважины дальше

Толмачев уточнил, что специалисты продолжают дальнейшее изучение этого месторождения. Благодаря внедрению новых технологий и инженерных инноваций, добыча сырья может увеличиться.

До этого, в декабре 2023 года было введено еще 2 высокодебитных скважины. Объемы добычи газа из них сейчас достигают 200 тысяч кубометров в сутки.