Новая газовая скважина: насколько возрастут объемы добытого сырья
Источник:Нафтогаз
В Украине продолжают открывать новые газовые скважины. Это важные шаги для дальнейшей энергонезависимости.
Какие перспективы новой скважины
26 января состоялся официальный запуск новой разведывательной скважины предприятием "Укргаздобыча". Ожидаемые объемы добычи – 250 тысяч кубометров газа в сутки.
Читайте также Экономика Украины будет расти: почему макрофинансовый прогноз в 2024 году стал позитивнее
На этом месторождении это уже 10 скважина. При этом все они показывают высокие объемы добычи, сообщает исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.
По этому месторождению у нас есть хорошие данные 3D-сейсмических исследований, которые позволяют определять оптимальные точки для бурения. 10 разведывательных скважин дополнили картину геологической информации, и уже в текущем году мы планируем начать эксплуатационное бурение.
Открытая скважина имеет проектную глубину 3 950 метров. Ее бурение производили специалисты "Укрбургаз".
Будут ли открывать новые скважины дальше
Толмачев уточнил, что специалисты продолжают дальнейшее изучение этого месторождения. Благодаря внедрению новых технологий и инженерных инноваций, добыча сырья может увеличиться.
До этого, в декабре 2023 года было введено еще 2 высокодебитных скважины. Объемы добычи газа из них сейчас достигают 200 тысяч кубометров в сутки.