К зиме готова: хранилища Европы на 95% заполнены газом
Европейские хранилища сейчас на 95% заполнены газом. Это почти треть годовой потребности ЕС в потреблении топлива или 100 миллиардов кубометров газа.
Газ в ЕС
Для стран-членов ЕС была определена обязывающая правовая цель: заполнять свои газовые хранилища по крайней мере на 90% до 1 ноября каждого года, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Это произошло в ходе энергетического кризиса в 2022 году.
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Я могу сообщить, что на сегодня европейские газовые хранилища заполнены на 95% от их емкости. Это означает, что около 100 миллиардов кубометров газа находятся в хранилищах, что покрывает около одной трети от наших годовых потребностей,
– сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что достаточное количество газа перед отопительным сезоном позволит ЕС обеспечить стабильные поставки и ограничения цен на энергию следующей зимой. Также это избавляет от зависимости от импорта российского ископаемого топлива.
Мы входим в эту зиму с надлежащим уровнем газа в хранилищах по всей Европе,
– сказала она.
Этого удалось достичь благодаря:
- диверсификации путей поставки газа;
- повышению доли возобновляемых источников в европейском энергетическом балансе;
- обязательствам стран-членов в эффективном использовании и сбережении энергии.