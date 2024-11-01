К зиме готова: хранилища Европы на 95% заполнены газом

Европейские хранилища сейчас на 95% заполнены газом. Это почти треть годовой потребности ЕС в потреблении топлива или 100 миллиардов кубометров газа.

Газ в ЕС

Для стран-членов ЕС была определена обязывающая правовая цель: заполнять свои газовые хранилища по крайней мере на 90% до 1 ноября каждого года, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Это произошло в ходе энергетического кризиса в 2022 году.

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Я могу сообщить, что на сегодня европейские газовые хранилища заполнены на 95% от их емкости. Это означает, что около 100 миллиардов кубометров газа находятся в хранилищах, что покрывает около одной трети от наших годовых потребностей,

– сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что достаточное количество газа перед отопительным сезоном позволит ЕС обеспечить стабильные поставки и ограничения цен на энергию следующей зимой. Также это избавляет от зависимости от импорта российского ископаемого топлива.

Мы входим в эту зиму с надлежащим уровнем газа в хранилищах по всей Европе,

– сказала она.

Этого удалось достичь благодаря: