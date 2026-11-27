Санкционный узел, затягивающийся вокруг авторитарных режимов, вынуждает их искать новые пути выживания. Пока Вашингтон усиливает экономическое давление, на энергетическом рынке Ближнего Востока заключаются неожиданные долгосрочные соглашения.

Почему Анкара идет на риск и закупает газ у Ирана, на который наложены санкции

Государственная газовая компания Турции Botas и Национальная иранская газовая компания непублично продлили договор на поставку "голубого топлива" до 2032 года. Предыдущее соглашение истекло еще в июле, однако стороны решили сохранить сотрудничество, которое является критически важным источником дохода для подпадающего под санкции Тегерана, о чем пишет Bloomberg.

Для Турции иранский трубопроводный газ остается значительно более дешевой альтернативой, чем сжиженный природный газ (СПГ), цены на который в этом году резко взлетели. Хотя Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов газа, большую часть ресурса он потребляет внутри страны, а остатки экспортирует преимущественно в Турцию и Ирак. В прошлом году Тегеран был четвертым по величине поставщиком газа для Анкары.

Куда идут деньги и как работает схема расчетов

Из-за жестких ограничений со стороны США Иран не может свободно распоряжаться заработанными средствами. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснил, что платежи за газ хранятся на "строго регулируемом счете" в соответствии с договоренностями с Вашингтоном. Эти деньги Тегеран имеет право тратить исключительно на критически важные товары, такие как продукты питания и медикаменты.

Сохранение этих торговых отношений чрезвычайно важно для Ирана, ведь большие двусторонние потоки позволяют легче проводить расчеты в условиях международной изоляции,

– пояснил директор по аналитике поставок газа консалтинговой компании FGE NexantECA Сиамак Адиби.

Продажа газа по трубопроводам стала для иранского режима настоящим спасательным кругом после того, как США фактически заблокировали южные порты страны, остановив экспорт сырой нефти. Кроме того, в этом месяце Вашингтон создал новое подразделение для контроля за торговлей через сухопутные границы Ирана и Каспийское море. На фоне этого давления Тегеран лихорадочно ищет новые рынки сбыта и уже ведет переговоры о транзите и торговле газом с Азербайджаном и Арменией.

Кстати, Катар постепенно восстанавливает свои позиции на мировом рынке сжиженного природного газа. Страна наращивает объемы поставок через Ормузский пролив, хотя риски для судоходства остаются высокими.