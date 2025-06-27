Газовый счетчик за свой счет: сколько компенсируют за его установку

Украинцы обязаны платить за потребленный природный газ в соответствии с показателями газового счетчика. Установить этот счетчик должен оператор газовых сетей.

Кто должен устанавливать газовый счетчик

Все бытовые потребители природного газа в Украине, которые официально подключены к газораспределительной сети, должны иметь газовые счетчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Газосети”.

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Газовый счетчик в доме потребителя могут устанавливать сразу, как ему присвоят ЕІС-код, который означает, что он присоединен к сети.

Устанавливать газовый счетчик должен именно оператор газораспределительной сети, причем бесплатно для потребителя.

Операторы ГРМ ежеквартально отчитываются Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о количестве установленных счетчиков.

Стоит знать! Однако не во всех регионах Украины операторы установили газовые счетчики на 100%. В результате процесс оборудования помещений потребителей приборами учета значительно замедлился и стал сложнее.

Сколько компенсируют за установку счетчика

Закон позволяет украинцам самостоятельно установить газовый счетчик в квартире или собственном доме.

Платить за газовый счетчик и работы по его установке придется самому потребителю.

Пока не существует механизма компенсации потраченных средств, то есть газовики хозяину ничего не вернут.

Тот, кто хочет сохранить средства, должен все же обратиться к своему оператору ГРМ для установки счетчика.

Стоит знать! Потребитель по закону не имеет права отказаться от газового счетчика или не допустить работников ГРМ для установки прибора. Однако это касается только индивидуальных счетчиков газа. Общедомовой прибор учета может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома.