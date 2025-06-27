Хто повинен встановлювати газовий лічильник

Усі побутові споживачі природного газу в Україні, які офіційно підключені до газорозподільної мережі, повинні мати газові лічильники, повідомляє 24 Канал з посиланням на Газмережі.

Дивіться також Українці не зможуть передати показники лічильників за червень – як розв'язати проблему

Газовий лічильник у помешканні споживача можуть встановлювати одразу, як йому присвоять ЕІС-код, який означає, що він приєднаний до мережі.

Встановлювати газовий лічильник повинен саме оператор газорозподільчої мережі, при чому безкоштовно для споживача.

Оператори ГРМ щоквартально звітують Національній комісії щодо регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про кількість встановлених лічильників.

Варто знати! Однак не у всіх регіонах України оператори встановили газові лічильники на 100%. Через війну процес обладнання помешкань споживачів приладами обліку значно сповільнився та став складнішим.

Скільки компенсують за встановлення лічильника

Закон дозволяє українцям самостійно встановити газовий лічильник у квартирі чи власному будинку.

Платити за газовий лічильник і роботи з його встановлення доведеться самому споживачу.

Наразі не існує механізму компенсації витрачених коштів, тобто газовики господарю нічого не повернуть.

Той, хто хоче зберегти кошти, має все ж звернутися до свого оператора ГРМ задля встановлення лічильника.

Варто знати! Споживач по закону не має права відмовитися від газового лічильника чи не допустити працівників ГРМ для встановлення приладу. Проте це стосується лише індивідуальних лічильників газу. Загальнобудинковий прилад обліку може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.