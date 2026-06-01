Как изменится тариф на газ с 1 июня
Тариф на газ для бытовых потребителей не претерпит изменений с 1 июня. То есть, стоимость кубометра будет такой же, как и раньше. Неизменность тарифа возможна именно благодаря действию ПСО.
Какой тариф на газ для бытовых потребителей будет с 1 июня?
Большинство украинцев – около 98%, обслуживает "Нафтогаз". Базовый тариф для населения у этого поставщика будет и в дальнейшем 7,96 гривны за кубометр, сообщает компания.
Тариф "Нафтогаза" должен действовать как минимум до конца апреля 2027 года. Продолжат ли его в дальнейшем – неизвестно.
В то же время по данным "Газ.Правды", в июне тарифы других поставщиков будут такие:
- ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) – 9,99 гривны за кубометр;
- ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;
- ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;
- ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;
- ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.
Важно! Базовыми для населения являются именно годовые тарифы.
Какой еще платеж за газ получают украинцы?
Украинцы должны платить за доставку газа. Это отдельный платеж. Такая услуга является обязательной для всех домохозяйств, которые физически подключены к газораспределительной сети.
Рассчитывается платеж за доставку индивидуально. Сумма зависит от объема газа, который был потреблен за предыдущий газовый год. Он не соответствует календарному и длится с 1 октября по 30 сентября.