"Газпром" приостанавливает прокачку газа через "Северный поток": цены снова взлетели

Россия на 3 дня прекратит поставки газа в Европу через "Северный поток". В "Газпроме" снова рассказывают о техническом обслуживании.

В пресс-службе российской компании заявили, что 31 августа остановят единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции "Портовая".

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Собираются 3 дня проводить техническое обслуживание и планово-предупредительные работы. Их будут проводить вместе со специалистами Siemens.

Что говорят в "Газпроме"

Говорят, что регламентные работы нужно проводить каждые 1000 часов, согласно технической документации компании Siemens. Они включают:

осмотр корпуса на наличие повреждений и его очистки,

проверка систем масличного обеспечения, воздуха,

отвод продуктов сгорания газов на наличие протеканий

россияне убеждают, что по окончании работ поставки газа возобновят до 33 миллионов кубов в сутки. Правда, при условии если неисправностей не выявят.

Что с ценами на газ

Накануне, 18 августа, газовые контракты в Европе снова превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров. Это в 11 раз выше, чем газ обычно стоит в это время года. Причина – искусственно созданный россией газовый кризис.