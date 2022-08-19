"Газпром" приостанавливает прокачку газа через "Северный поток": цены снова взлетели
Россия на 3 дня прекратит поставки газа в Европу через "Северный поток". В "Газпроме" снова рассказывают о техническом обслуживании.
В пресс-службе российской компании заявили, что 31 августа остановят единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции "Портовая".
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Собираются 3 дня проводить техническое обслуживание и планово-предупредительные работы. Их будут проводить вместе со специалистами Siemens.
Что говорят в "Газпроме"
Говорят, что регламентные работы нужно проводить каждые 1000 часов, согласно технической документации компании Siemens. Они включают:
- осмотр корпуса на наличие повреждений и его очистки,
- проверка систем масличного обеспечения, воздуха,
- отвод продуктов сгорания газов на наличие протеканий
россияне убеждают, что по окончании работ поставки газа возобновят до 33 миллионов кубов в сутки. Правда, при условии если неисправностей не выявят.
Что с ценами на газ
Накануне, 18 августа, газовые контракты в Европе снова превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров. Это в 11 раз выше, чем газ обычно стоит в это время года. Причина – искусственно созданный россией газовый кризис.