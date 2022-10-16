"Газпром" угрожает не поставлять газ в Европу, если цену ограничат

Россия продолжает газовый шантаж Европы. В этот раз она пригрозила остановить поставки газа в ЕС, если страны-члены введут ограничения цен на энергоносители.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил российским СМИ, что введение лимита цен якобы нарушает условия контрактов, передает 24 канал.

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Миллер сказал, что Россия руководствуется подписанными контрактами. Решение об ограничении цен, по его мнению, будет являться нарушением договоров.

Это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок,

– утверждает глава "Газпрома".

Что этому предшествовало

В ЕС размышляют об ограничении цен на российский газ. Дело в том, что газовый шантаж России в некоторые моменты в несколько раз превышал норму.

Еврокомиссия предложила ограничения, когда получила предложение от 15 стран-членов ЕС, в частности, Испании и Франции по установлению потолка на оптовые цены на газ.

В Офисе президента ожидают, что в девятом пакете санкций ограничат цену на российский газ или введут запрет на его экспорт.