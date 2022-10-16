Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив російським ЗМІ, що запровадження ліміту цін нібито порушує умови контрактів, передає 24 канал.

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Міллер сказав, мовляв, Росія керується підписаними контрактами. Рішення про обмеження цін, на його думку, буде порушенням договорів.

Це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок,

– стверджує глава "Газпрому".

Що цьому передувало

У ЄС роздумують про обмеження цін на російський газ. Річ у тім, що газовий шантаж Росії ціни в деякі моменти у кілька разів перевищували норму.

Єврокомісія запропонувала обмеження, коли отримала пропозицію від 15 країн-членів ЄС, зокрема Іспанії та Франції щодо встановлення стелі на оптові ціни на газ.

В Офісі президента чекають, що в дев'ятому пакеті санкцій обмежать ціну на російський газ або ж запровадять заборону на його експорт.