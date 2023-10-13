В банках и на черном рынке почти без изменений, а вот в обменниках нет: какая стоимость доллара сегодня

За сутки доллар лишь немного подорожал при покупке в банках, в то же время на черном рынке цена остается постоянной. В обменниках другая ситуация, ведь доллар и евро снова дешевеют.

Курс валют в банках

По состоянию на 13 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (+10 копеек против 12 октября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,05 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,8 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,48 гривны (-19 копеек), а продажа – 38,15 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,91 гривны (-27 копеек), а продажа – 40,75 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (без изменений), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,34 гривны (-11 копеек), а продают за 40,6 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс по мнению МВФ

В МВФ считают, что среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 37,5 гривны. Впрочем, в 2024 году курс достигнет 41,4 гривны за доллар.

Обратите внимание! Часто прогнозы МВФ не совпадают. На сегодняшний день, например, гривна достаточно крепкая – наличный курс доллара находится в коридоре 37,4 – 38,25 гривны за доллар.

По мнению аналитиков, курс может достигать:

Dragon Capital – в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,6 – 37,5 гривны за доллар.

– в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,6 – 37,5 гривны за доллар. Concorde Capital – значение 36,6 гривны за доллар будет до конца 2024 года.