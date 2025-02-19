19 февраля, 13:10
Странные колебания злотого: в НБУ дешевеет, а в обменниках – дорожает
Стоимость злотого в Украине несколько выросла и уменьшилась одновременно. Дело в том, что после пиковой точки официальная стоимость валюты – уменьшилась. Однако в обменниках курс злотого продолжает расти.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 19 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,43 гривны (-3 копейки против 18 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,05 гривны (без изменений) и продажа – 10,70 гривны (без изменений).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,42 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,55 гривны (+5 копеек).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 043 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 055 гривен в обменниках и 1 070 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 042 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 005 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.