Как изменился доллар в банках и на черном рынке за сутки

Американская валюта остались почти без изменений в банках, в то же время евро прибавило существенно в цене. На черном рынке ситуация немного другая – доллар оживился, но только на 5 копеек за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,36 гривны (+1 копейка против 12 июня), а продажа – 40,90 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,55 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 44,35 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,95 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 44,20 гривны (+5 копеек), а продают за 44,45 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 12 июня, обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают – за 40,88 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,95 гривны (-2 копейки), а продажа – 44,35 гривны (-10 копеек).

На каком уровне будет курс доллара

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что факторы, влияющие на валютный рынок, почти не изменятся на следующей неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы.

Лесовой добавил, что одновременно будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего к восходящему и наоборот.

Ожидается, что основные характеристики валютного рынка с 17 по 23 июня составят: межбанк – 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

По словам банкира, ожидаемое "замораживание" девальвационных процессов вероятно продлится как минимум до конца июня. А это означает, что можно рассчитывать на достаточно стабильные курсовые показатели.





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