Япония ограничивает Кремлю закупку оружия из КНДР

Новые санкции Японии против российских компаний имеют целью запретить обход закупки оружия. В первую очередь речь идет об иностранных организациях, которые закупают оружие в Северной Корее, а затем доставляют его в Россию.

Какие санкции ввели Япония

Правительство Японии решило ввести санкции против российских компаний. Речь идет о 9 организациях, базирующихся в России, также гражданина России и 2 кипрские фирмы, которые помогают закупать Кремлю оружие из Северной Кореи.

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Как заявил представитель японского правительства, Хаяси Йосимаса, Япония осуждает поставки оружия из КНДР в Россию. Это нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры в координации с международным сообществом,

– добавил Йосимаса.

Проблемы с российским газом

МИД Японии сообщил, что активы, которыми владеют санкционированные компании в Японии, будут заморожены.

Сотрудничество между австрийской нефтегазовой группой OMV и российским "Газпромом" вскоре может прекратиться. Все зависит от решения европейского суда.

Напоминаем, что между компаниями из разных стран и "Газпромом" продолжаются споры.

После начала полномасштабной войны российский поставщик выдвинул условия для продолжения поставок. Компании из разных стран в ответ на такое разорвали связи сотрудничества, а некоторые ввели против российского гиганта санкции.

На сегодня "Газпром" самовольно прекратил поставлять газ в определенные страны.

За последние 7 месяцев 80% газа в Австрию было обеспечено "Газпромом". Контракт компаниями должен был действовать вплоть до 2040 года. В то же время в OMV заявили, что смогут несмотря на все предоставлять газ своим клиентам благодаря альтернативным источникам.