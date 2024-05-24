Які санкції запровадили Японія

Уряд Японії вирішив запровадити санкції проти російських компаній. Йдеться про 9 організацій, що базуються в Росії, також громадянина Росії та 2 кіпрські фірми, які допомагають закуповувати Кремлю зброю з Північної Кореї.

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Як заявив речник японського уряду, Хаясі Йосімаса, Японія засуджує поставки зброї з КНДР до Росії. Це порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством,

– додав Йосімаса.

Зауважте! МЗС Японії повідомило, що активи, якими володіють санкціоновані компанії в Японії, будуть заморожені.

Проблеми з російським газом

Співпраця між австрійською нафтогазовою групою OMV та російським "Газпромом" невдовзі може припинитися. Все залежить від рішення європейського суду.

Нагадуємо, що між компаніями з різних країн та "Газпромом" тривають суперечки.

Після початку повномасштабної війни російський постачальник висунув умови для продовження поставок. Компанії з різних країн у відповідь на таке розірвали зв'язки співпраці, а дехто впровадив проти російського гіганта санкції.

На сьогодні "Газпром" самовільно припинив постачати газ у певні країни.

За останні 7 місяців 80% газу до Австрії було забезпечено "Газпромом". Контракт компаніями мав діяти аж до 2040 року. Водночас в OMV заявили, що зможуть попри все надавати газ своїм клієнтам завдяки альтернативним джерелам.

Цікаво! Нещодавно стало відомо, що Україна отримає орієнтовно 2,8 мільярда євро від заморожених російських активів у Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він додав, що не менше 90% від вказаної суми піде на забезпечення українського війська.