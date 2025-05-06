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6 мая, 17:57
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В какой стране граждане имеют самые высокие пенсии в мире

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • Пенсионная система Нидерландов считается лучшей в мире по рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, с оценкой 84,8 баллов.

  • Основные компоненты пенсионной системы Нидерландов: государственная базовая пенсия, обязательные профессиональные пенсионные фонды, добровольные частные накопления.

     

Есть немало стран, где граждане получают высокие пенсии. Однако лучшей считается пенсионная система Нидерландов – там граждане получают самые высокие пенсии.

Почему в Нидерландах высокие пенсии

Согласно рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсионная система этой страны заняла первое место с оценкой 84,8 баллов из 100 возможных, передает 24 Канал.

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Пенсионная система Нидерландов базируется на трех основных компонентах:

  • Государственная базовая пенсия (AOW): предоставляется всем гражданам после достижения пенсионного возраста.
  • Обязательные профессиональные пенсионные фонды: охватывают большинство работников: охватывают большинство работников и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от заработка.
  • Добровольные частные накопления: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства на пенсию.

Такая система не только обеспечивает высокий уровень дохода после выхода на пенсию, но и является финансово устойчивой благодаря широкому охвату населения и эффективному управлению фондами.

Другие страны с высокими пенсиями

В рейтинге также выделяются:

  • Исландия: 83,4 баллов;

  • Дания: 81,6 баллов;

  • Израиль: 80,2 баллов.

По объему накопленных пенсионных активов лидируют:

  • США: 11,760 миллиарда долларов;

  • Япония: 2,066 миллиарда долларов;

  • Канада: 1,804 миллиарда долларов;

  • Нидерланды: 1,131 миллиарда долларов.