В какой стране граждане имеют самые высокие пенсии в мире
- Пенсионная система Нидерландов считается лучшей в мире по рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, с оценкой 84,8 баллов.
Основные компоненты пенсионной системы Нидерландов: государственная базовая пенсия, обязательные профессиональные пенсионные фонды, добровольные частные накопления.
Есть немало стран, где граждане получают высокие пенсии. Однако лучшей считается пенсионная система Нидерландов – там граждане получают самые высокие пенсии.
Почему в Нидерландах высокие пенсии
Согласно рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсионная система этой страны заняла первое место с оценкой 84,8 баллов из 100 возможных, передает 24 Канал.
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Пенсионная система Нидерландов базируется на трех основных компонентах:
- Государственная базовая пенсия (AOW): предоставляется всем гражданам после достижения пенсионного возраста.
- Обязательные профессиональные пенсионные фонды: охватывают большинство работников: охватывают большинство работников и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от заработка.
- Добровольные частные накопления: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства на пенсию.
Такая система не только обеспечивает высокий уровень дохода после выхода на пенсию, но и является финансово устойчивой благодаря широкому охвату населения и эффективному управлению фондами.
Другие страны с высокими пенсиями
В рейтинге также выделяются:
Исландия: 83,4 баллов;
Дания: 81,6 баллов;
Израиль: 80,2 баллов.
По объему накопленных пенсионных активов лидируют:
США: 11,760 миллиарда долларов;
Япония: 2,066 миллиарда долларов;
Канада: 1,804 миллиарда долларов;
Нидерланды: 1,131 миллиарда долларов.