Банки, магазины, АЗС: где снять наличные в Украине и в каком количестве

С началом полномасштабной войны России против Украины НБУ ввел ограничения на снятие наличных. Впоследствии некоторые из этих мер были ослаблены, но значительная часть лимитов продолжает действовать.

В каких банках снять наличные деньги

Меры, введенные НБУ в начале войны, были направлены на поддержание финансовой стабильности, сохранения международных резервов и предотвращения неконтролируемого оттока валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Сегодня в Украине действуют лимиты на снятие наличных:

В кассах банков – до 100 тысяч гривен в день с одного счета.

– до 100 тысяч гривен в день с одного счета. Через банкоматы – до 50 тысяч гривен в сутки, в зависимости от установленного лимита на карте.

Это означает, что если вы сняли 50 тысяч гривен в банкомате, то можете дополнительно получить еще 50 тысяч гривен в кассе банка в течение того же дня. В итоге максимальная сумма наличных, доступна для снятия за один день, составляет 100 тысяч гривен, независимо от того, это банкомат, или касса.

Какие лимиты на наличные в разных банках

Согласно данным НБУ, лимиты на снятие наличных варьируются в зависимости от банка:

Укрэксимбанк позволяет получить наибольшую сумму за одну операцию – до 25 тысяч гривен, а количество таких операций не ограничено.

позволяет получить наибольшую сумму за одну операцию – до 25 тысяч гривен, а количество таких операций не ограничено. Укргазбанк имеет самый низкий лимит: до 5 тысяч гривен за одну операцию и максимум 20 тысяч гривен в сутки.

До 20 тысяч гривен за одну операцию можно снять в таких банках:

ПриватБанк – снятие возможно повторно через 3 часа;

– снятие возможно повторно через 3 часа; Ощадбанк – суточный лимит составляет 50 тысяч гривен;

– суточный лимит составляет 50 тысяч гривен; Райффайзен Банк – до 20 тысяч гривен в сутки;

– до 20 тысяч гривен в сутки; Универсал Банк – до 20 тысяч гривен в сутки;

– до 20 тысяч гривен в сутки; Sense Bank – до 20 тысяч гривен в сутки;

– до 20 тысяч гривен в сутки; ПУМБ – до 20 тысяч гривен в сутки;

– до 20 тысяч гривен в сутки; Укрсиббанк – до 20 тысяч гривен в сутки.

Снятие средств 10 тысяч гривен за одну операцию ограничено в таких банках:

ОТП Банк – количество операций не ограничено;

– количество операций не ограничено; Пивденный – суточный лимит 20 тысяч гривен;

– суточный лимит 20 тысяч гривен; KredoBank – повторная операция возможна через 2,5 часа;

– повторная операция возможна через 2,5 часа; ТАСКОМБАНК – ограничение на одну операцию.

Альтернативные места для снятия наличных

Кроме банковских учреждений, получить наличные можно в магазинах, аптеках или на автозаправочных станциях. Для этого нужно рассчитаться карточкой за покупку и попросить кассира выдать наличные.

Лимит обычно варьируется от 500 до 6 тысяч гривен, но точную сумму следует уточнить непосредственно на кассе.

До 6 тысяч гривен можно получить в таких торговых сетях:

АТБ;

Сильпо;

Фора;

FOZZY;

VARUS;

ЛотОК;

Точка;

Трэш.

К слову! В сетях Сим23 и EVA доступно снять до 2 тысяч гривен, а в супермаркетах Novus и магазинах корпорации Roshen – до 500 гривен.

Сети автозаправочных станций (АЗС):