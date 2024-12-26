Банки, магазины, АЗС: где снять наличные в Украине и в каком количестве
С началом полномасштабной войны России против Украины НБУ ввел ограничения на снятие наличных. Впоследствии некоторые из этих мер были ослаблены, но значительная часть лимитов продолжает действовать.
В каких банках снять наличные деньги
Меры, введенные НБУ в начале войны, были направлены на поддержание финансовой стабильности, сохранения международных резервов и предотвращения неконтролируемого оттока валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".
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Сегодня в Украине действуют лимиты на снятие наличных:
- В кассах банков – до 100 тысяч гривен в день с одного счета.
- Через банкоматы – до 50 тысяч гривен в сутки, в зависимости от установленного лимита на карте.
Это означает, что если вы сняли 50 тысяч гривен в банкомате, то можете дополнительно получить еще 50 тысяч гривен в кассе банка в течение того же дня. В итоге максимальная сумма наличных, доступна для снятия за один день, составляет 100 тысяч гривен, независимо от того, это банкомат, или касса.
Какие лимиты на наличные в разных банках
Согласно данным НБУ, лимиты на снятие наличных варьируются в зависимости от банка:
- Укрэксимбанк позволяет получить наибольшую сумму за одну операцию – до 25 тысяч гривен, а количество таких операций не ограничено.
- Укргазбанк имеет самый низкий лимит: до 5 тысяч гривен за одну операцию и максимум 20 тысяч гривен в сутки.
До 20 тысяч гривен за одну операцию можно снять в таких банках:
- ПриватБанк – снятие возможно повторно через 3 часа;
- Ощадбанк – суточный лимит составляет 50 тысяч гривен;
- Райффайзен Банк – до 20 тысяч гривен в сутки;
- Универсал Банк – до 20 тысяч гривен в сутки;
- Sense Bank – до 20 тысяч гривен в сутки;
- ПУМБ – до 20 тысяч гривен в сутки;
- Укрсиббанк – до 20 тысяч гривен в сутки.
Снятие средств 10 тысяч гривен за одну операцию ограничено в таких банках:
- ОТП Банк – количество операций не ограничено;
- Пивденный – суточный лимит 20 тысяч гривен;
- KredoBank – повторная операция возможна через 2,5 часа;
- ТАСКОМБАНК – ограничение на одну операцию.
Альтернативные места для снятия наличных
Кроме банковских учреждений, получить наличные можно в магазинах, аптеках или на автозаправочных станциях. Для этого нужно рассчитаться карточкой за покупку и попросить кассира выдать наличные.
Лимит обычно варьируется от 500 до 6 тысяч гривен, но точную сумму следует уточнить непосредственно на кассе.
До 6 тысяч гривен можно получить в таких торговых сетях:
- АТБ;
- Сильпо;
- Фора;
- FOZZY;
- VARUS;
- ЛотОК;
- Точка;
- Трэш.
К слову! В сетях Сим23 и EVA доступно снять до 2 тысяч гривен, а в супермаркетах Novus и магазинах корпорации Roshen – до 500 гривен.
Сети автозаправочных станций (АЗС):
- ОККО и WOG – до 6 тысяч гривен.
- Укрнафта – до 5 тысяч гривен.
- БРСМ-Нафта – до 500 гривен.