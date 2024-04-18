В каких регионах самые большие пенсии: статистика Пенсионного фонда
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд Украины проанализировал, в каких регионах страны пенсионеры получают наибольшие выплаты. Результаты показали, что лидерами являются жители Киева.
Где живут самые богатые пенсионеры
Средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны, при этом пенсии получают более 10 миллионов граждан.
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Самые высокие средние пенсионные выплаты регистрируются в Киеве - 7 847,68 гривны.
Средняя пенсия в других областях такова:
- Ровенская область: 7 205,37 гривны;
- Донецкая область: 7 017,36 гривны;
- Луганская область: 6 524,80 гривен;
- Днепропетровская область: 6 332,81 гривны;
- Житомирская область: 6 241,93 гривны.
Какие пенсии получают украинцы
В текущем году пенсионные выплаты в Украине выросли, особенно благодаря индексации, проведенной в марте. По результатам этой индексации минимальное увеличение пенсии составило 100 гривен, а максимальное достигло 1 500 гривен.
Кроме того, выросли пенсионные выплаты для лиц старше 70 лет из-за введения возрастной надбавки. Сейчас размер этой доплаты определяется следующим образом:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- для пенсионеров от 80 лет и старше – 570 гривен.