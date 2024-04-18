В каких регионах самые большие пенсии: статистика Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины проанализировал, в каких регионах страны пенсионеры получают наибольшие выплаты. Результаты показали, что лидерами являются жители Киева.

Где живут самые богатые пенсионеры

Средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны, при этом пенсии получают более 10 миллионов граждан.

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Самые высокие средние пенсионные выплаты регистрируются в Киеве - 7 847,68 гривны.

Средняя пенсия в других областях такова:

Ровенская область: 7 205,37 гривны;

Донецкая область: 7 017,36 гривны;

Луганская область: 6 524,80 гривен;

Днепропетровская область: 6 332,81 гривны;

Житомирская область: 6 241,93 гривны.

Какие пенсии получают украинцы

! Тернопольская область имеет самые низкие пенсионные выплаты в стране, средний размер которых составляет 4 399,66 гривны. Выявлено, что в 16 областях средняя пенсия ниже общеукраинского показателя.

В текущем году пенсионные выплаты в Украине выросли, особенно благодаря индексации, проведенной в марте. По результатам этой индексации минимальное увеличение пенсии составило 100 гривен, а максимальное достигло 1 500 гривен.

Кроме того, выросли пенсионные выплаты для лиц старше 70 лет из-за введения возрастной надбавки. Сейчас размер этой доплаты определяется следующим образом:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для пенсионеров от 80 лет и старше – 570 гривен.

эти возрастные надбавки применяются только в случаях, когда пенсия лица не превышает 10 340,35 гривны.