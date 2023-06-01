Как изменился курс в первый день лета в банках и обменниках
1 июня 2023, 10:22Читати новину українською
По состоянию на утро американская валюта в банках потеряла 5 копеек, а евро подешевело на 12 копеек на черном рынке. Впрочем, в обменниках наблюдается существенное удорожание, особенно доллара.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 1 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (-5 копеек против 31 мая), а купить за 37,55 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,00 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,60 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,30 гривны (+12 копеек), а продают – за 37,47 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,26 гривны (+9 копеек), а продажа – 40,49 гривны (+1 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,45 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 40,26 гривны (-12 копейки), а продают за 40,45 гривны (-10 копеек).
Что будет с курсом
Летом эксперты прогнозируют стабильность курса. Диапазон, в котором он, скорее всего, будет находиться – 37–38 гривен за доллар.
Эксперт Александр Хмелевский тоже подтверждает, что в июне не следует ожидать значительных изменений на рынке.
Существенной девальвации наличной гривни в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар.
Однако все может смениться осенью. Многое будет зависеть от внешней торговли и поступлений от партнеров.
- По прогнозам Хмелевского, в этом году может увеличиться дефицит внешней торговли. Это связано с тем, что постепенно восстанавливается потребительский спрос и больше товаров ввозится из-за границы. Кроме того, растет экспорт, а блокировка зернового коридора Россией и ограничение ЕС на аграрную продукцию влияет на валютные поступления.
- Также иностранные поступления в мае по сравнению с апрелем уменьшатся.
Если в дальнейшем так будет продолжаться Нацбанк будет вынужден осенью провести девальвацию гривны. То есть ослабить ее официальный курс.