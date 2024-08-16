Самые высокие пенсии в Украине: в каких областях пенсии выше, чем в других

В Украине сегодня насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, большинство из которых получает пенсии по возрасту. Впрочем, размер выплат отличается в зависимости от региона.

Где в Украине получают самые высокие пенсии

Сейчас самые большие пенсии в Украине получают жители столицы. Как сообщается, средний размер пенсии в Киеве составляет 7 940 гривен. Высокие выплаты также наблюдаются у жителей таких регионов:

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в Ровненской области – 7 255 гривен;

в Донецкой – 7 138 гривен;

в Луганской – 6 679 гривен;

а в Днепропетровской – 6 402 гривны.

В то же время наименьшие пенсии получают жители Тернопольской области – в среднем 4 436 гривен. Лишь немного большие выплаты имеют жители Черновицкой области – 4 639 гривен и Закарпатской области – 4 667 гривен соответственно.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине достигла 5 816,62 гривны, что более чем на 400 гривен больше по сравнению с началом года. Для пенсионеров, которые продолжают работать, средний размер выплат составляет 6 216,20 гривны.