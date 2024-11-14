Германия запретила танкерам с российским газом входить в свои порты

Министерство экономики Германии приказало государственным импортным терминалам отказаться от поставок сжиженного природного газа (LNG) из России. С чем это связано, читайте далее.

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Министерство сообщило, что приказ издан с целью защиты "преобладающих общественных интересов" и призвало оператора прекратить поставки российского СПГ "до дальнейшего уведомления", сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщает Financial Times.

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В своем письме Министерство экономики указало, что позволить такие поставки означало бы противоречить основной цели создания терминалов – обеспечению энергетической независимости Германии и ЕС от российского газа.

Обратите внимание! Германия не импортирует российский СПГ с момента вторжения России в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это останется неизменным". До начала полномасштабной войны в 2022 году Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе.

Несмотря на то, что США и Великобритания ввели запрет на российский СПГ, Европейский Союз продолжает импортировать этот вид топлива, в частности 20% поставок СПГ в Европу поступает из России. Это касается таких стран, как:

Франция

Испания

Бельгия

Однако эти поставки осуществляются по долгосрочным контрактам, и компании не могут их прекратить без введения полного запрета.