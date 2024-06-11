Льготный кредит на 30,4 миллиона евро: Германия выделила средства для Укрэнерго

Вчера в Берлине было подписано соглашение, которое обязывает Германию предоставить Украине кредит на 30,4 миллиона евро. Эти средства пойдут на энергетику, а получить их удастся только через Немецкий банк развития KfW.

Укрэнерго дали кредит

Кредитное соглашение подписали председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители KfW – член правления Кристиан Лайбах и директор по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко.

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Также было подписано гарантийное соглашение от Министерства финансов – это сделал Сергей Марченко.

Также в процессе присутствовали:

министр энергетики Украины Герман Галущенко;

генеральный директор по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Герт-Ян Коопман;

представители Правительства Германии, в частности государственный секретарь министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт.

О чем говорится в соглашении

Срок кредитования составляет 30 лет, из которых первые 10 лет это льготный период. Процентная ставка составила 2% годовых.

Средства пойдут на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Кредитные средства, которые мы получили от наших партнеров, будут направлены на реконструкцию одной из наших подстанций в западном регионе. После модернизации это будет высокотехнологичный автоматизированный объект, который будет отвечать требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети. Также предоставленное финансирование поможет закупить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование для подстанций, которые были повреждены во время ракетных и дроновых атак врага.

С начала большой войны Германия выделила для Украины 1,55 миллиарда евро, из которых 1,25 миллиарда – грантовые средства, а 0,3 миллиарда евро – кредиты.