Германия планирует выделить дополнительно 10 миллиардов евро на оборону, что составляет примерно 11,6 миллиарда долларов. Эти средства в ближайшие годы хотят потратить на военные дроны.

Зачем Германия выделяет 10 миллиардов евро?

Беспилотники должны усилить защиту воздушного пространства Евросоюза и стран НАТО на фоне продолжающих расти угроз со стороны России,. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Немецкий министр поддержал план обороны от угроз с помощью дронов, который представил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Писториус вспомнил о вторжении дронов в воздушное пространство Эстонии и Польши, которые произошли недавно, и отметил, что с этим нужно активно бороться.

Германия, конечно, сделает здесь заметный вклад,

– объяснил инвестиции в дроны Писториус.

По его словам, для усиления обороноспособности Европы будут закупать различные беспилотники по типу и высоте полета.

В частности, это будут как ударные, так и оборонительные дроны.

Самое главное, чтобы все отдельные мероприятия работали слаженно, как шестеренки,

– добавил министр обороны Германии.

Важно! Недавно генсекретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg рассказал, что сейчас у стран НАТО нет надлежащего оборудования для противодействия дронам, нарушающим их воздушное пространство. Поэтому Альянс планирует развернуть новые оборонительные системы.

Почему в Европе инвестируют в оборону?