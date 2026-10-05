Спасение энергосистемы: Германия выделяет более 155 млн евро на оборудование

Подготовка к самому сложному отопительному сезону выходит на новый уровень благодаря мощной поддержке европейских партнеров. Масштабные договоренности позволят существенно укрепить устойчивость нашей инфраструктуры перед лицом возможных атак врага.

Что именно получит Украина для защиты света

По итогам Украинско-немецкого бизнес-форума Киев и Берлин заключили ряд крайне важных соглашений в сфере энергетики на общую сумму более 155 миллионов евро. Эти средства пойдут на закупку трансформаторов, турбин, генераторов и высоковольтного оборудования, которое срочно необходимо для восстановления поврежденных объектов, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К спасению украинской энергосистемы присоединяется немецкая компания Siemens Energy. Министерство энергетики уже изучает возможность использования 12 их газотурбинных установок, которые станут основой для развития распределенной генерации в регионах.

Обратите внимание! Кроме того, "Нафтогаз" совместно с Siemens Energy будет работать над модернизацией подземных хранилищ газа. Планируется поставка пяти газотурбинных компрессорных агрегатов, что позволит расширить мощности и обезопасить запасы топлива на зиму.

Что это означает для обычных потребителей

Для украинцев эти соглашения означают большую стабильность в розетках во время холодов. НЭК "Укрэнерго" договорилась с немецкими операторами 50Hertz и Amprion об ускоренном поиске и поставке дефицитного электротехнического оборудования. Это позволит энергетикам быстрее восстанавливать сети после российских обстрелов и минимизировать продолжительность блекаутов.

Напомним! Германия последовательно поддерживает украинский энергосектор с начала полномасштабного вторжения. Ранее Берлин уже объявил о выделении 250 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. "Это важный вклад для нас, чтобы подготовиться к следующей зиме на фоне российских атак", – подчеркнул Денис Шмыгаль, добавив, что в целом на форуме было подписано 15 документов на сумму 8,5 миллиарда евро.

Ранее мы сообщали, что Россия может готовить для Украины новый опасный сценарий на осень и зиму. На этот раз речь идет не просто о массированных ударах по энергетике, а об отключении АЭС от энергосистемы.