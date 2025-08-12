Решение принято: ВАКС отказался отстранить главу АМКУ
- ВАКС отказался отстранить главу АМКУ Павла Кириленко от должности, несмотря на подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.
- Суд обязал обвиняемого соблюдать определенные условия, среди которых запрет выезда из Украины без разрешения.
ВАКС отказался отстранить главу АМКУ от должности. Это решение должно было быть принято на основе ходатайства прокурора САП.
Почему САП хочет отстранить главу АМКУ?
Действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины – Павла Кириленко, подозревают в незаконном обогащении, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.
Читайте также Вот как мы завершим эту войну: Еврокомиссия рассказала о новом пакете санкций против России
Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен и декларировании недостоверных сведений,
– говорится в сообщении САП.
Заметьте! Это решение суда не подлежит обжалованию.
В то же время суд удовлетворил другое ходатайство, которое подал прокурор. Теперь обвиняемый должен:
- сообщать суду в случае изменения места жительства;
- прибывать к прокурору или в суд по первому же требованию;
- передать в Государственную миграционную службу свой паспорт или другие документы, дающие право выехать за границу;
- не выезжать из Украины без судебного разрешения;
- воздерживаться от личного (или через других лиц) общения со свидетелями, относительно обстоятельств, которые изложены в обвинительном акте.
Обратите внимание! Указанные "обязанности" должны действовать до 11 октября 2025 года.