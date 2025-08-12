Рішення ухвалено: ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ
- ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка від посади, незважаючи на підозри в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.
- Суд зобов'язав обвинуваченого дотримуватися певних умов, серед яких заборона виїзду з України без дозволу.
ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ від посади. Це рішення мало б бути ухвалено на основі клопотання прокурора САП.
Чому САП хоче відсторонити голову АМКУ?
Чинного Голову Антимонопольного комітету України – Павла Кириленка, підозрюють у незаконному збагаченні, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень та декларуванні недостовірних відомостей,
– йдеться у повідомленні САП.
Зауважте! Це рішення суду не підлягає оскарженню.
Водночас суд задовільнив інше клопотання, яке подав прокурор. Тепер обвинувачений має:
- повідомляти суд у випадку зміни місця проживання;
- прибувати до прокурора або суду за першою ж вимоги;
- передати у Державну міграційну службу свій паспорт чи інші документи, що надають право виїхати за кордон;
- не виїжджати з України без судового дозволу;
- утримуватися від особистого (чи через інших осіб) спілкування зі свідками, відносно обставин, які викладені в обвинувальному акті.
Зверніть увагу! Вказані "обов'язки" мають діяти до 11 жовтня 2025 року.