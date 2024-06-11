Глава Еврокомиссии назвала дату конфискации доходов от российских активов: уже скоро

После длительных переговоров наконец стало известно, когда Украина получит доходы от замороженных российских активов. Вместе с этим в ЕС сообщили, сколько будут вкладывать средств в неотложный ремонт энергосистемы Украины.

Когда конфискуют российские активы

Сумма размером в 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет доступна уже в июле. Деньги будут использованы для помощи Украине.

Читайте также: Президенты США и Франции поддерживают передачу Украине прибыли с российских активов

Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 миллиарда евро от иммобилизованных российских активов станет доступным в июле,

– сказала она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 1,9 миллиарда евро поступит Украине в этом месяце по программе UkraineFacility. А 200 миллионов евро будет направлено на неотложный ремонт энергосистемы Украины.

Далее мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель – децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети,

– добавила фон дер Ляйен.

Замороженные активы России: что известно

Во время совместных переговоров президенты США и Франции объявили, что доходы от замороженных активов России должны быть переданы Украине. Джозеф Байден и Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость усиления поддержки Украины, взяв на себя обязательства поддерживать усилия ЕС и G7, направленные на передачу этих доходов Украине.

Одновременно Украина обратилась в Министерство юстиции Бельгии с просьбой помочь выявить счет, который, вероятно, принадлежит российскому Центробанку. Ожидаемая сумма составляет 190 миллиардов евро. Известно, что это связано с уголовным делом против главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.