И снова на пятилетний срок: Георгиева может остаться во главе МВФ, — Reuters

Известно, что действующий директор Международного валютного фонда, Кристалина Георгиева, может снова занимать руководящую должность на следующие 5 лет.

Второй срок председательства

В издании Reuters пишут, что действующая глава МВФ Кристалина Георгиева заинтересована в том, чтобы пойти на второй пятилетний срок во главе Фонда.

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Для этого у нее есть достаточная поддержка стран-членов. Поэтому, на прошлой неделе министр финансов Франции Брюно Ле Мера заявил, что Георгиева сделала отличную работу во время председательства, и Франция поддержит ее снова.

Что сделала Георгиева на посту главы МВФ

Поддержка французского министра финансов имеет большое значение, ведь именно европейские страны выдвигают кандидата на пост главы МВФ. Впрочем, кандидатуру должны согласовать все страны Евросоюза, а принять окончательное решение должен совет директоров учреждения.

Кристалина Георгиева – экономистка из Болгарии, которая стала второй женщиной-руководителем МВФ за всю историю создания Фонда.

Женщина называет себя "вечным оптимистом", ведь на посту главы МВФ пережила как пандемию в 2019 году, так и встретила начало полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, как она заявляет, сейчас сосредоточена больше на своей работе, чем на баллотировании на новый срок.

Ее политика сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, что отстает от исторических уровней. также, решение текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Что важно, она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства.

что срок председательства Георгиевой истекает 30 сентября 2024 года. Впрочем, решение о новой кандидатуре могут принять во время весенних заседаний МВФ – 15 – 20 апреля.