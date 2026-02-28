Стаж "удваивается" и даже "утраивается": кому засчитают год работы за три

Законодательство в Украине предусматривает специальные коэффициенты исчисления стажа для определенных категорий граждан. При наличии установленных оснований период трудовой деятельности или службы учитывается в увеличенном размере.

Когда могут год стажа засчитать за три?

Украинское пенсионное законодательство предусматривает специальный порядок исчисления страхового стажа для отдельных категорий граждан, разъясняет Пенсионный фонд Украины.

Для определенных лиц применяется специальный повышающий коэффициент, чтобы они могли выйти на пенсию раньше. Поэтому право на тройной учет стажа могут иметь депортированные люди, которые работали во время пребывания на спецпоселении за периоды до 2004 года и при наличии подтверждающих документов.

Справочно: Такой механизм имеет компенсационный характер и используется в случаях, когда трудовая деятельность осуществлялась в условиях повышенного риска, ограничений прав или особой общественной значимости.

Отдельная категория лиц, для которых предусмотрена такая опция, это военнослужащие, которые проходили службу в районах боевых действий. В таких случаях один месяц службы может быть засчитан как три месяца страхового стажа.

Какая особенность зачисления страхового стажа военным?

Для военных минимальный период, с которого применяется повышенный коэффициент, составляет один месяц службы в определенных условиях, отмечает Бесплатная юридическая помощь.

При этом, верхней границы продолжительности закон не устанавливает, что позволяет существенно ускорить накопление необходимого стажа. Как следствие, такие лица получат возможность досрочного выхода на пенсию:

мужчины могут оформить выплаты с 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа;

а женщины уже с 50 лет при условии не менее 20 лет стажа.

В то же время для назначения пенсии участникам боевых действий необходимо подать в органы Пенсионного фонда документы, подтверждающие личность, страховой стаж, статус участника боевых действий и непосредственное участие в боевых действиях.

Какие общие требования к стажу в 2026 году?