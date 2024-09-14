Госбюджет на 2025 год: Кабмин официально подал в Раду проект закона

14 сентября 2024, 14:11
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Автор: Юлия Мурина

Кабинет Министр подал в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год. Его зарегистрировали 14 сентября.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Госбюджет на 2025 год

О регистрации соответствующего законопроекта сообщил, в частности, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.

Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Регистрационный № 12000,
– заявил Тарас Мельничук.

Заметим, накануне Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал основные параметры проекта госбюджета-2025. В частности:

  • доходы – 2336,3 миллиарда гривен (в том числе общий фонд – 2095,2 миллиарда гривен),
  • расходы – 3938,2 миллиарда гривен (3643,6 миллиарда гривен),
  • дефицит бюджета – 1640,6 миллиарда гривен (1549,5 миллиарда гривен) или 19,4% ВВП.