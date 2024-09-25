Реструктуризация евробондов уменьшила государственный долг Украины на 9 миллиардов долларов

В начале сентября Украина согласовала реструктуризацию еврооблигаций. Соглашение позволило уменьшить государственный и гарантированный долг Украины примерно на 9 миллиардов долларов.

Результат реструктуризации долга

Как сообщает Министерство финансов, реструктуризация предусматривала обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии облигаций "Укравтодора", гарантированных государством, на общую сумму около 20,5 миллиарда долларов.

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В результате этого было создано восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга,

– говорят в Министерстве финансов.

Общие долговые выплаты сократятся на 93%, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов в течение ближайших трех лет.

Заметьте! Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга до 2033 года уменьшатся на 77%, что обеспечит общую экономию в размере 22,8 миллиарда долларов.