Госдолг Великобритании бьет рекорды: правительству придется принимать болезненные решения

Государственный долг Великобритании растет быстрее всех экономически развитых стран мира. Эта долговая зависимость грозит упадком экономике Соединенного Королевства и ростом налогов.

Как растет госдолг Великобритании?

По подсчетам Oxford Economics, с 2005 по 2025 год госдолг страны почти утроился, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что из-за неспособности правительств разных каденций жить по возможностям государственный долг увеличился до 2,9 триллиона фунтов стерлингов – именно столько примерно составляет объем всей экономики страны.

Ежегодно Великобритании приходится тратить более 100 миллиардов фунтов только на уплату процентов по долгу.

За последние 20 лет только в Испании и США госдолг рос такими высокими темпами, тогда как Германия, Швейцария и Нидерланды, наоборот, сумели сократить соотношение долга к ВВП.

Это должно нас беспокоить. Мы действительно выделяемся, но не в положительном смысле. Уровень роста британского долга является одной из причин высоких доходностей наших облигаций,

– отметил аналитик Майкл Сондерс из Oxford Economics.

Этот неутешительный антирекорд создает серьезные вызовы для казначейства, которое готовит проект бюджета на 2026 год. Аналитики, что он будет похож по масштабу на прошлогодний, когда правительство очертило планы новых заимствований.

Экономисты предостерегают, что страна может оказаться опасно близко к "спирали упадка". В такой ситуации высокие расходы на обслуживание госдолга и слабый экономический рост заставят правительство идти на болезненные шаги:

либо повышать налоги;

либо резко сокращать расходы.

Оба варианта, как говорят эксперты, навредят экономике и сдержат рост, но хуже всего – не сделать ничего.

Это нужно решить сейчас. Правительство должно прекратить откладывать решения и латать бюджет мелкими шагами. Нужны смелые действия, которые снимут этот вопрос с повестки дня,

– отметил Мэтью Бизли из Jupiter Fund Management.

Как растет инфляция в Великобритании?

На фоне бюджетных проблем в Великобритании стремительно растет инфляция. По информации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ее показатель в этом году будет самым высоким среди стран "Большой семерки", пишет The Guardian.

Эксперты прогнозируют, что инфляция в Великобритании в среднем составит 3,5% в 2025 году, что значительно превышает даже показатель США на уровне 2,7%.

Рост ВВП в стране ожидают на отметке 1,4% в этом году.

Однако прогноз на следующий год остается неизменным на уровне относительно вялых 1% – неудачный прогноз для канцлера Рэйчел Ривз, поскольку лейбористы пытаются ускорить рост, – говорят аналитики.

Какие перспективы у британской экономики?