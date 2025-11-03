Держборг Великої Британії б’є рекорди: уряду доведеться приймати болісні рішення

Державний борг Великої Британії росте найшвидше серед усіх економічно розвинених країн світу. Ця боргова залежність загрожує занепадом економіці Сполученого Королівства та зростанням податків.

Як росте держборг Великої Британії?

За підрахунками Oxford Economics, з 2005 по 2025 рік держборг країни майже потроївся, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що через нездатність урядів різних каденцій жити за можливостями державний борг збільшився до 2,9 трильйона фунтів стерлінгів – саме стільки приблизно складає обсяг усієї економіки країни.

Щороку Великій Британії доводиться витрачати понад 100 мільярдів фунтів лише на сплату відсотків за боргом.

За останні 20 років лише в Іспанії та США держборг зростав такими високими темпами, тоді як Німеччина, Швейцарія та Нідерланди, навпаки, зуміли скоротити співвідношення боргу до ВВП.

Це має нас турбувати. Ми справді виділяємося, але не в позитивному сенсі. Рівень зростання британського боргу є однією з причин високих прибутковостей наших облігацій,

– зазначив аналітик Майкл Сондерс із Oxford Economics.

Цей невтішний антирекорд створює серйозні виклики для казначейства, яке готує проєкт бюджету на 2026 рік. Аналітики, що він буде схожий за масштабом на торішній, коли уряд окреслив плани нових запозичень.

Економісти застерігають, що країна може опинитися небезпечно близько до "спіралі занепаду". У такій ситуації високі витрати на обслуговування держборгу та слабке економічне зростання змусять уряд йти на болісні кроки:

або підвищувати податки;

або різко скорочувати видатки.

Обидва варіанти, як говорять експерти, зашкодять економіці й стримають зростання, але найгірше – не зробити нічого.

Це потрібно вирішити зараз. Уряд має припинити відкладати рішення й латати бюджет дрібними кроками. Потрібні сміливі дії, які знімуть це питання з порядку денного,

– наголосив Метью Бізлі із Jupiter Fund Management.

Як росте інфляція у Великій Британії?

На тлі бюджет проблем у Великій Британії стрімко росте інфляція. За інформацією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), її показник цього року буде найвищим серед країн "Великої сімки", пише The Guardian.

Експерти прогнозують, що інфляція у Великій Британії в середньому становитиме 3,5% у 2025 році, що значно перевищує навіть показник США на рівні 2,7%.

значно перевищує навіть показник США на рівні 2,7%. Зростання ВВП у країні очікують на позначці 1,4% цьогоріч.

Однак прогноз на наступний рік залишається незмінним на рівні відносно млявих 1% – невдалий прогноз для канцлера Рейчел Рівз, оскільки лейбористи намагаються пришвидшити зростання, – говорять аналітики.

Які перспективи у британської економіки?