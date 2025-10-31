Скільки коштів має витратити Європа?

Це стане величезним викликом для Європи. Адже Україні потрібно близько 389 мільярдів доларів 2026 – 2029 роках на зброю та фінансову підтримку, передає 24 Канал з посиланням на The Economist.

За підрахунками британського видання, це майже вдвічі більше за ту суму, яку ЄС виділив з початку з лютого 2022 року – приблизно 206 мільярдів доларів.

Водночас США надали близько 133 мільярди доларів від початку війни.

Тобто без Сполучених Штатів витрати європейських союзників зростуть з 0,2% до 0,4% ВВП.

Видання зазначає, що бюджет України на оборону нині становить близько 65 мільярдів доларів на рік. Ще 73 мільярди доларів ідуть на всі інші урядові витрати.

Окрім того, Європі доводиться оплачувати зброю, яку закуповують у США для України.

Таким чином, разом усі потреби України на найближчі чотири роки складають 389 мільярдів доларів.

Якщо США не надаватимуть підтримки, то ЄС має забезпечити 328 мільярдів доларів;

Ще близько 61 мільярдів доларів доведеться забезпечити Великій Британії.

Навіть у разі завершення війни фінансування знадобиться й далі — на відновлення запасів боєприпасів і підтримку армії,

– наголошує видання.

Звідки можуть взяти гроші?

Євросоюз вже 15 мільярдів доларів до 2027 року.

За прогнозами, МВФ надасть ще 10 мільярдів доларів.

Інші партнери, окрім США, ймовірно, зможуть надати по 2 мільярди доларів щороку.

Також частину коштів, на думку аналітиків, можна залучити через внутрішні облігації.\

Однак цих коштів не вистачить для фінансування війни. Щоб покрити дефіцит, доведеться шукати інші джерела. І наразі є 2 основні можливості:

Перша – бюджет ЄС, який, за планом Єврокомісії, протягом 7 років, починаючи з 2028-го, може виділити Україні 117 мільярдів доларів.

Друга – "репараційний кредит" за рахунок заморожених російських активів.

Однак проти кредиту активно виступає Бельгія, яка зберігає у себе основну суму російських коштів. Вона побоюється, що гарантії ЄС недостатні, і використання активів Кремля загрожує її фінансовій безпеці.

Тому питання фінансування України залишається великим викликом для Європи.

Важливо! Нагадаємо на останньому саміті лідерів ЄС у Брюсселі Саме Бельгія заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" з російських коштів у сумі 140 мільярдів євро, Financial Times. У результаті рішення відклали до грудня.

Яка ціна війни для України?