Сколько средств должна потратить Европа?

Это станет огромным вызовом для Европы. Ведь Украине нужно около 389 миллиардов долларов в 2026 – 2029 годах на оружие и финансовую поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Смотрите также Нам надо готовить военных и народ к еще одному году войны, – Марченко

По подсчетам британского издания, это почти вдвое больше той суммы, которую ЕС выделил с начала с февраля 2022 года – примерно 206 миллиардов долларов.

В то же время США предоставили около 133 миллиардов долларов с начала войны.

То есть без Соединенных Штатов расходы европейских союзников вырастут с 0,2% до 0,4% ВВП.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборону сейчас составляет около 65 миллиардов долларов в год. Еще 73 миллиарда долларов идут на все другие правительственные расходы.

Кроме того, Европе приходится оплачивать оружие, которое закупают в США для Украины.

Таким образом, вместе все потребности Украины на ближайшие четыре года составляют 389 миллиардов долларов.

Если США не будут оказывать поддержки, то ЕС должен обеспечить 328 миллиардов долларов;

Еще около 61 миллиардов долларов придется обеспечить Великобритании.

Даже в случае завершения войны финансирование понадобится и дальше - на восстановление запасов боеприпасов и поддержку армии,

– отмечает издание.

Откуда могут взять деньги?

Евросоюз уже 15 миллиардов долларов до 2027 года.

По прогнозам, МВФ предоставит еще 10 миллиардов долларов.

Другие партнеры, кроме США, вероятно, смогут предоставить по 2 миллиарда долларов ежегодно.

Также часть средств, по мнению аналитиков, можно привлечь через внутренние облигации

Однако этих средств не хватит для финансирования войны. Чтобы покрыть дефицит, придется искать другие источники. И сейчас есть 2 основные возможности:

Первая – бюджет ЕС, который, по плану Еврокомиссии, в течение 7 лет, начиная с 2028-го, может выделить Украине 117 миллиардов долларов.

Вторая – "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов.

Однако против кредита активно выступает Бельгия, которая хранит у себя основную сумму российских средств. Она опасается, что гарантии ЕС недостаточны, и использование активов Кремля угрожает ее финансовой безопасности.

Поэтому вопрос финансирования Украины остается большим вызовом для Европы.

Важно! Напомним на последнем саммите лидеров ЕС в Брюсселе Именно Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" из российских средств в сумме 140 миллиардов евро, Financial Times. В результате решение отложили до декабря.

Какова цена войны для Украины?