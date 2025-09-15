Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Марченко во время Ежегодной встречи YES в Киеве.

Что сказал Марченко о войне в Украине?

Сергей Марченко отметил, что война в Украине продолжается и даже может затянуться еще и в следующем году. Поэтому сейчас наше государство ищет, какими способами можно покрыть дефицит государственного бюджета.

Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году – 24 Канал). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться,

– сказал глава Минфина.

Также Марченко отметил, что надо готовить и военных, и людей к еще одному году войны, а для этого нужны средства.

"Я бы потребовал больше денег для Украины, если бы у меня была волшебная палочка. На самом деле нужно еще примерно 16 миллиардов евро", – отмечает министр финансов.

Кроме того, Марченко добавил, что расчеты еще продолжается, и Украина надеется найти общий язык с партнерами по финансированию в следующем году, потому что это является ключевым вопросом.

Какие прогнозы дают аналитики относительно возможного продолжения войны?