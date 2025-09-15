Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Марченка під час Щорічної зустрічі YES у Києві.
Що сказав Марченко про війну в Україні?
Сергій Марченко зазначив, що війна в Україні триває і навіть може затягнутися ще й наступного року. Тому наразі наша держава шукає, якими способами можна покрити дефіцит державного бюджету.
Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року – 24 Канал). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися,
– сказав глава Мінфіну.
Також Марченко зауважив, що треба готувати і військових, і людей до ще одного року війни, а для цього потрібні кошти.
"Я б зажадав більше грошей для України, якби у мене була чарівна паличка. Насправді потрібно ще приблизно 16 мільярдів євро", – зазначає міністр фінансів.
Окрім того, Марченко додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.
Які прогнози дають аналітики щодо можливого продовження війни?
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що Росія, ймовірно, готується до бойових дій у 2026 році, але сумнівається у можливостях російської військової промисловості. Годжес припустив, що Росія зможе продовжувати війну ще рік або півтора.
Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що війна може закінчитися до кінця 2026 року, якщо відбудеться збіг багатьох факторів. Мовиться про посилення санкційного, економічного тиску на Росію, збільшення оборонної та економічної допомоги Україні, більш жорстку позицію партнерів.
Водночас заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький пояснив, що Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Причиною цього є високі витрати війни, що негативно впливають на економіку.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також казав, що війна в Україні може продовжитися цього року і перейти в наступний 2026 рік.