Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Марченка під час Щорічної зустрічі YES у Києві.

До теми Кульмінація близько, – пастор Трампа застеріг про Третю світову війну

Що сказав Марченко про війну в Україні?

Сергій Марченко зазначив, що війна в Україні триває і навіть може затягнутися ще й наступного року. Тому наразі наша держава шукає, якими способами можна покрити дефіцит державного бюджету.

Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року – 24 Канал). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися,

– сказав глава Мінфіну.

Також Марченко зауважив, що треба готувати і військових, і людей до ще одного року війни, а для цього потрібні кошти.

"Я б зажадав більше грошей для України, якби у мене була чарівна паличка. Насправді потрібно ще приблизно 16 мільярдів євро", – зазначає міністр фінансів.

Окрім того, Марченко додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Які прогнози дають аналітики щодо можливого продовження війни?