Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что Россия, вероятно, готовится к боевым действиям и в 2026 году. Он считает, что у Владимира Путина достаточно людей для этого.

Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

Какой будет война на территории Украины в 2026 году?

Бен Ходжес отметил, что сомневается в возможностях российской военной промышленности, о которых активно говорят кремлевские приспешники, ведь Россия, по-прежнему, вынуждена много импортировать оружия из КНДР.

Я предполагаю, что Россия сможет продолжать войну (на территории Украины – 24 Канал) еще год или полтора,

– сказал он.

Интенсивность боевых действий российских войск на поле боя, вероятно, частично будет зависеть от давления Соединенных Штатов Америки, однако не только на Москву, но и на Киев. Таким образом, по словам генерал-лейтенанта США в отставке, Дональд Трамп, будет стремиться подтолкнуть обе стороны к переговорам.

Визит Путина в Китай и встреча там с Си Цзиньпином, Нарендра Моди и Ким Чен Ыном свидетельствует о том, что у кремлевского диктатора есть союзники, однако из-за зависимости от российских энергоресурсов некоторые из этих лидеров могут повлиять на Россию, чтобы та пошла на мирное соглашение с Украиной. Ходжес объяснил это тем, что Индия и Китай могут потерять доступ к таким критическим ресурсам из-за санкционных ограничений Запада.