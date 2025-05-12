Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Издание подсчитало масштабы производства российского оружия

Смотрите также Самая мощная из всех вблизи: россияне построили огромную военную базу в Мариуполе

Как проводился анализ масштабов производства российского оружия

Для своего анализа в The Economist проконсультировались с западной компанией, которая использует искусственный интеллект для анализа данных из различных, преимущественно коммерчески доступных источников.

В частности, узнали, сколько электронных устройств (например, мобильных телефонов) фиксируется на одном российском промышленном объекте.

Конечно, так удалось выявить лишь от 2% до 10%, но эти показатели все же демонстрируют уровень активности россиян.

Танковые заводы

В поле зрения The Economis попал Омский танковый завод. Он один из крупнейших в России и круглосуточно занимается модернизацией старых танков Т-80.

Удалось установить, что уровень активности на этом объекте несколько вырос перед 24 февраля 2022 года, а затем – снизился.

После полномасштабного вторжения активность на заводе начала резко расти. С середины 2023 года она остается особенно высокой.

Рост производства на Омском танковом заводе / График The Economist

На еще одном из крупнейших танковых заводов России "Уралвагонзавод" активность значительно возросла в 2024 году, по сравнению с 2023.

Такой же "бум" активности зафиксирован на Арзамасском заводе, "Курганмашзаводе" и "Мотовилисе", которые изготавливают бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Рост производства на других танковых заводах России / График The Economist

Артиллерия

В The Economist также заметили рост активности на Екатеринбургском заводе №9, который занимается производством стволов для гаубиц и танков, а также производстве "Новатор", которое производит баллистические ракеты "Искандер" и расположено рядом.

Такая же ситуация с работой Волгоградского завода "Титан-Барикады", который строит пусковые установки "Искандер", и НПО "Сплав" в Туле – там разрабатывают ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".

Производство артиллерии в России / График The Economist

Взрывчатые вещества

Сейчас Россия производит за год не менее 3 миллионов снарядов. Больше всего этим занимается Свердловский завод в Дзержинске. Там, в частности, производят химикаты для артснарядов и КАБов. Объемы производимой продукции на этом объекте значительно выросли за последние несколько месяцев.

По словам эксперта из Бирмингемского университета Джулиана Купера, масштабировали свое производство и на предприятии "Сельмаш" в Кирове. Их продукция – корпуса для боеприпасов.

Производство взрывчатых веществ в России / График The Economist

Дроны

Заметен рост производства на заводе "Алабуга" в Татарстане. Там занимаются изготовлением беспилотников.

Активность зафиксирована также в соседнем аэропорту Бегишево.

Другие объекты, где выросла активность

Издание также проанализировало активность в городе Бийск. Там расположен завод по производству олеума, который применяют для производства во взрывчатке.

Также заметен рост среднесуточного движения транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами. В 2023 году речь идет о 19%. Также на 32% увеличилось время пребывания работников (2 и 3 смен) на одном месте.

Аналитики также обратились к приложению Strava. Он продемонстрировал, что появились новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде вблизи заводов. Это может свидетельствовать о, том, что в районы, где они расположены, прибыли новые работники. К тому же стоимость аренды жилья за год растет на 21%.