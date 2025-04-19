Может ли работать на государственной службе человек старше 65 лет

Предельный возраст пребывания на должностях государственной службы составляет 65 лет. Однако человек может работать на государственной службе и после достижения этого возраста.

Может ли пенсионер работать на государственной службе после 65 лет

Однако сроком на один год с правом повторного назначения без проведения ежегодного конкурса, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.

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Законом предусматривается, что госслужащий может оставаться на своей должности после достижения 65-летия при условиях:

собственного согласия;

решением субъекта назначения.

Но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста. В дальнейшем пенсионер или пенсионерка подлежит увольнению на основании законодательства.

Обратите внимание! Во время военного положения на госслужбу или в органы местного самоуправления можно назначать без конкурса, только при наличии заявления, документов об образовании, опыта работы и декларации за прошлый год.